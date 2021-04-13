Ataşehir Ramazan'a hazır - Son Dakika

Ataşehir Ramazan'a hazır

13.04.2021 17:02
Ataşehir Ramazan'a hazır, System.String[]

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Ataşehir Belediyesi, aşevinde yemek dağıtım kapasitesini arttırarak hizmet veriyor.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Ataşehir Belediyesi, aşevinde yemek dağıtım kapasitesini arttırarak hizmet veriyor.

Ataşehir Belediyesi Aşevi'nde özenle hazırlanan iftar yemekleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine sıcak olarak teslim ediliyor. Sıcak yemek dışında ayrıca dağıtılacak kolilerin içinde de; temel gıda ve kuru bakliyat gibi ailelerin ihtiyaç duyacağı ürünler bulunuyor.

Salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturacağı için Ataşehir'de geleneksel hale gelen ve her mahalleyi kapsayan; vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar çadırları, sokak iftarları ve Ramazan eğlencelerine pandemi kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle bu yıl da ara verildi. Yüz yüze kültür sanat etkinliği hizmetleri de sunulmayacak.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Ramazan ayında, bugüne kadar mahallelerimizde uzun iftar sofraları kurduk. 7'den 70'e tüm Ataşehir bir arada olduk, aşımızı paylaştık. Bir yıldan fazla bir süredir dünyamızı tehdit eden salgınla mücadele kapsamında, geçen yıl kuramadığımız iftar sofralarımızı bu yıl da maalesef kuramayacağız. Bu zor günleri Ataşehir'de yardımlaşma ve dayanışma gücümüzle atlatacağımıza inanıyorum. Başta kendiniz olmak üzere aileniz ve sevdikleriniz için lütfen önlemlerden taviz vermeyin. Maske ve mesafe kuralları bugün her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Ramazan ayının ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim" dedi.

Ataşehir'deki fırınlarda pide denetimi

Covid-19 salgınına karşı sıkı önlemler almaya devam eden Ataşehir Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinden oluşturulan ekiplerle fırınlarda denetimini artırdı.

Önlemler kapsamında ilçedeki fırınlarda denetim yapan zabıta ekipleri, çalışanların maske ve eldivenlerini kontrol etti. Fırın sahiplerine ve vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiğini söyleyen ekipler, ekmek, pide gibi ürünlerin hijyen, etiket ve gramajlarının da denetimini yaptı.

Bu yıl Ramazan pidesi fiyatları da belli oldu. İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan tüketicilere ulaştırılacak. Ekipler denetimde hassas tartı kullanarak pidelerin gramajını ve fiyat tarifesini de kontrol etti.

Özellikle Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak. Yapılan denetimlerde fırıncılara da iftar saatine kadar sadece satış yapılabileceği konusunda da bilgi verildi.

Ataşehir Zabıta ekipleri Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapmak isteyen firma ve işletmelere yönelik de denetimlerini artıracak ve aykırı durumlarla karşılaşılması halinde işletmeler için gerekli yaptırımlar uygulanarak, İlçe Kaymakamlığına resmi olarak gerekli bilgilendirmeler yapılacak. - İSTANBUL

Ataşehir Ramazan'a hazır
Ataşehir Ramazan'a hazır
Ataşehir Ramazan'a hazır
Ataşehir Ramazan'a hazır
Ataşehir Ramazan'a hazır
Ataşehir Ramazan'a hazır

Battal İlgezdi, Ataşehir, Ramazan, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ataşehir Ramazan'a hazır - Son Dakika


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