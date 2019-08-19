Ataşehir sanat parkı'na kavuştu

Atatürk Mahallesi'nde hizmete açılan Sanat Parkı; 9 bin 587 metrekaresi yeşil alan olmak üzere, birçok farklı aktivite bölümüne sahip toplam 26 bin 842 metrekare alan üzerine kuruldu.

Modern, doğa dostu, sosyal ve kültürle alanların her geçen gün arttığı Ataşehir'de hizmete açılan Sanat Parkı, ilçenin simgesi olan Ataşehir Bulvarı'nın estetik görüntüsünü ve yaşam kalitesini de artırıyor.

Sanat Parkı'nın içerisinde; ıhlamur, çınar, çam, akasya, sophora, akçaağaç, sığla, gülibrişim ve atkestanesi türlerinde toplam 500 ağaç bulunuyor.

Parkın içerisinde; çocuklar için oyun alanları ve müzik aletleri, oturma alanları, kaykay pisti, amfi tiyatro, kitap okuma alanı, satranç alanı, spor alanı, basketbol sahası, bisiklet ve koşu yolu ile süs havuzları yer alıyor.

Ayrıca parktaki piyano şeklindeki süs havuzunun etrafında da İstiklal Marşı'nın notaları bulunuyor.

Parkın duvarlarında ve farklı yerlerinde de sanatsal objeler ile tamamen özgün tasarımlı kinetik objeler yer alıyor.