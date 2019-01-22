Ataşehir, Sandanski ile Kardeş Kenti Oldu

Ataşehir
Belediyesi ile Bulgaristan
'ın Sandanski Belediyesi atılan imzalarla kardeş kent oldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl eylül ayında iki kentin yöneticileri Ataşehir Belediyesinde bir araya gelerek, geleceğe dair planların görüşmelerini gerçekleştirdi. Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz
'ı ziyaret eden Sandanski Belediyesi yetkilileri, ortak çalışma konusunda bir yol haritası belirleyerek dostluk köprüsünün temellerini attı ve Ataşehir ile Sandanski'nin kardeş kent olmalarını sağladı.
Alınan karar sonrasında, kardeş şehir anlaşması Ataşehir Belediye Başkanlığı adına Başkan Vekili İlhami Yılmaz ve Sandanski şehri adına Belediye Başkan Yardımcısı Zoritsa Organdzhieva tarafından imzalandı. Türkiye
ve Bulgaristan arasında dostça ilişkilerin kurulması amacıyla gerçekleştirilen anlaşma sayesinde taraflar, ortak çalışmalar ve fikir alışverişlerinde bulunacak. Kültür ve sanat, spor, bilim, çevre koruma, trafik ve her iki tarafı ilgilendiren tüm alanlarda birbirlerini destekleyecek ve işbirliği yapacak.
Ataşehir ve Sandanski belediyeleri, ülkelerinin halklarının sürekli ve kalıcı bir ilişki sürdürebilmeleri için özellikle gençlerin bir araya gelmelerini sağlamak ve ekonomik ilişkileri artırmak için çaba gösterecek.
Törende konuşan Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz şunları kaydetti:
"Kültürel ilişkilerin artırılması hem Ataşehir hem de Sandanski'ye büyük katkılar sağlayacak. Kültürler ve bölgeler arasındaki ilişkiler her zaman bir ilk adımla başlar. Bizler de bu adımı atarak imzaladığımız bu anlaşmayla, her iki kent arasındaki işbirliğinin ve sıkı ilişkilerin gelişmesi için çalışmalarımıza başladık. Kültürel, sosyal, ekonomik ve diğer alanlarda bu işbirliğinin devam etmesini arzu ediyor ve iki ülkeye de bu anlaşmanın büyük fayda getirmesini diliyorum."
Sandanski Belediye Başkan Yardımcısı Zoritsa Organdzhieva ise,"Anlaşmayı gerek Türkiye gerekse Bulgaristan arasında yeni köprülerin kurulması açısından son derece önemli buluyoruz. Atılan bu imzalar sayesinde iki kent arasında kültürel, sportif ve eğitim amaçlı işbirliği başlayacak. Bu anlaşma ve dostluk köprüsünün kurulmasında emeği geçen herkese belediye başkanımız adına teşekkür ederim." diye konuştu.