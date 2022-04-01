Ataşehir TEM'de 5 araç birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Ataşehir TEM'de 5 araç birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu

01.04.2022 13:46

Ataşehir TEM'de 5 araç birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştuİSTANBUL Ataşehir'de TEM otoyolunda hatalı sollama yapan ticari taksi zincirleme kazaya neden oldu.

Ataşehir TEM'de 5 araç birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu

İSTANBUL Ataşehir'de TEM otoyolunda hatalı sollama yapan ticari taksi zincirleme kazaya neden oldu. Sollama esnasında seyir halindeki hafriyat kamyonu ile çarpışan ticari taksi kontrolden çıkarak sol şeritteki başka bir ticari taksinin önüne bir anda çıktı. İki taksinin çarpışmasının ardından arkadan gelen iki minibüsün sürücüsü de taksilere çarpmamak için ani fren yapınca birbirleri ile çarpıştı. Toplamda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçlar ve oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaza, Ataşehir TEM otoyolu Ankara istikametinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Sağ şeritte seyir halinde olan Fiat markalı 34 TCJ 86 plakalı bir ticari taksinin sürücüsü iddiaya göre hatalı sollama yaparak direksiyonu kırdı. Seyir halinde olan MAN markalı 34 KL 1467 plakalı hafriyat kamyonu ile hafif şekilde çarpışan taksi kontrolden çıkarak bir anda sol şeride doğru savruldu. Sol şeritte içerisinde yolcu bulunan ve seyir halinde olan Hürrem Kızılcım yönetimindeki Fiat markalı 34 TEH 06 plakalı taksi de önüne bir anda gelen taksi ile çarpıştı. Arkadan gelen Mercedes markalı 01 DHV 47 plakalı minibüs sürücüsü Beşir Aksan da taksiye çarpmamak için ani fren yapınca arkasından gelen Wolkswagen markalı 16 STJ 77 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Toplamda 5 aracın karıştığı kaza nedeniyle TEM otoyolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya gelen araçlar olay yerine gelen çekiciler ile çekildi.

Minibüs sürücüsü Beşir Aksan, "Sarı taksi tırın önüne geçti çarptı. Çarpınca taksinin önüne geldi. Ben kendimi korudum, durdum ama arkadaş arkadan çarptı. Yaralı yoktu şok geçirenler vardı" dedi. Taksi sürücüsü Hürrem Kızılcım ise, "En sağdaki ticari aracın kamyonu hatalı sollaması ile kaza meydana geldi. Taksi bir anda önümüze geldi. Önümüz de boştu frene bastım ama yetişemedim, kaza oldu" dedi.

Öte yandan zincirleme kazaya karışan araçlar ve TEM otoyolunda oluşan araç kuyruğu dron ile havadan görüntülendi

Ataşehir TEM'de 5 araç birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu
Ataşehir TEM'de 5 araç birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu
Ataşehir TEM'de 5 araç birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu
Ataşehir TEM'de 5 araç birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu
Ataşehir TEM'de 5 araç birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu
Ataşehir TEM'de 5 araç birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu

YORUMLAR
500
Adana'da otoyol bağlantı yolları kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu Adana'da otoyol bağlantı yolları kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu İki aile sokak ortasında birbirine girdi: 1'i ağır 9 kişi yaralandı İki aile sokak ortasında birbirine girdi: 1'i ağır 9 kişi yaralandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir TEM'de 5 araç birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika


Son Dakika
14:27 Yıldız Tilbe, sahipsiz köpeklerle ilgili paylaşımından dolayı linç edildiği için savcılığa suç duyurusunda bulundu
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da Putin ile görüşecek! "Zelenski ile görüşme" teklifini iletecek
14:25 Erdoğan'ın önerdiği manda yoğurdu üretiminde lider ilimiz Tokat!
14:21 Aşk Mantık İntikam'da bugün neler olacak? Esra, Ozan'ı affedebilecek mi?
14:15 Boş baklava, boş tost, boş gözlemeden sonra İstanbul'da boş dürüm satılmaya başlandı: 10 TL
14:13 İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı
14:05 Erkek arkadaşıyla görüşen kızı sokakta evire çevire dövdü, adliyede gazetecilere gülücüklü poz verdi!
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı: Kırım ve Donbas konusunda daha anlayış gördük
13:36 AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:39:49. #1.13#
SON DAKİKA: Ataşehir TEM'de 5 araç birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement