ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 4 YARALI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 4 YARALI (1) - Son Dakika

ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 4 YARALI (1)

6 saat önce

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAAtaşehir TEM Otoyolu Anakara istikametinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 4 YARALI (1), System.String[]

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Ataşehir TEM Otoyolu Anakara istikametinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kazadan görüntüler


TEM Otoyolu, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:48 Kaynak: DHA
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