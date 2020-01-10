ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 4 YARALI (1) - Son Dakika

ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 4 YARALI (1)
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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAAtaşehir TEM Otoyolu Anakara istikametinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:48 Kaynak: DHA
Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
Ataşehir TEM Otoyolu Anakara istikametinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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-Kazadan görüntüler
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