Ataşehir TEM Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ataşehir TEM Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı (1) - Son Dakika

Ataşehir TEM Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı (1)

10 dakika önce

ATAŞEHİR TEM Otoyolu Anakara istikametinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ataşehir TEM Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı (1), System.String[]
ATAŞEHİR TEM Otoyolu Anakara istikametinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.


- İstanbul
TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:41 Kaynak: DHA
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