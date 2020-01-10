Ataşehir TEM Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı (1) - Son Dakika

Ataşehir TEM Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı (1)
10 dakika önce
ATAŞEHİR TEM Otoyolu Anakara istikametinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:41 Kaynak: DHA
ATAŞEHİR TEM Otoyolu
Anakara istikametinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. TEM Ankara
istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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