İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÇİMENTO TANKERİ İLE PANELVAN ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika
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İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÇİMENTO TANKERİ İLE PANELVAN ÇARPIŞTI: 2 YARALI

31.08.2022 23:37
İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÇİMENTO TANKERİ İLE PANELVAN ÇARPIŞTI: 2 YARALI

ATAŞEHİR TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan çimento tankeri, aynı yönde ilerleyen panelvanla çarpıştı.

ATAŞEHİR TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan çimento tankeri, aynı yönde ilerleyen panelvanla çarpıştı. 2 araçta devrilirken, araç içinde sıkışan tanker şoförünü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Küçükbakkalköy mevki Kozyatağı yönünde meydana geldi. İddiaya göre Memiş Aksoy(60) yönetimindeki 34 NK 4039 plakalı kuru çimento yüklü tanker, aynı yönde ilerleyen Hüseyin Harun Karabulut yönetimindeki 34 BZM 216 plakalı panelvan ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlar devrilirken tanker sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tanker sürücüsü Memiş Aksoy'u sıkıştığı yerden kurtardı. Kazada panelvanda bulunan Nergisa Mırzakulova (30)hafif şekilde yaralandı. Ağır yaralanan Memiş Aksoy ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Panelvanı kullanan sürücü Hüseyin Harun Karabulut, "Önümdeki arkadaş yavaşladı. Ben de arkasından yavaşladım. Tabi arkamdaki TIR da hızlı geliyordu. O yavaşlayamadı, yavaşlayamayınca sol arkadan vurdu. Vurunca da devrildik. Ben ve eşim vardık arabada. Nakliyeci arkadaş yaralı. Eşim hafif yaralı." dedi.  Kaza nedeniyle Ataşehir TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.


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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Ataşehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÇİMENTO TANKERİ İLE PANELVAN ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÇİMENTO TANKERİ İLE PANELVAN ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika
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