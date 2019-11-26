ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Görüntüler Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde kaydedildi. Kamyonet içine yüklenmiş geri dönüşüm çuvallarının üzerinde yatarak yolculuk yapan 4 kişi, kameralara yansıdı. Yolculuk sırasında çekirdek çitleyen kişilerin rahat tavırları dikkat çekti. Kendilerinin görüntülendiğini fark eden 4 kişi, cep telefonlarını çıkartarak çekim yapmaya başladı. Kamyonet otoyolda bir süre ilerledikten sonra gözlerden kayboldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

1 milyar euroluk müze soygununun görüntüleri yayınlandı

Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı