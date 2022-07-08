Son dakika haber | Ataşehir TEM Otoyolu'nda bozulan aracı ittikleri esnada araç çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Ataşehir TEM Otoyolu'nda bozulan aracı ittikleri esnada araç çarptı: 3 yaralı

08.07.2022 11:10

Son dakika haberler... Ataşehir TEM Otoyolu'nda bozulan aracı ittikleri esnada araç çarptı: 3 yaralı 3 kişinin yaralandığı feci kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı Ataşehir TEM Otoyolu'nda bozulan aracı emniyet şeridine iten 2 kişiye arkadan gelen araç çarptı.

Ataşehir TEM Otoyolu'nda bozulan aracı ittikleri esnada araç çarptı: 3 yaralı

3 kişinin yaralandığı feci kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Ataşehir TEM Otoyolu'nda bozulan aracı emniyet şeridine iten 2 kişiye arkadan gelen araç çarptı. Feci kazada, 3 kişi yaralanırken sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza, Ataşehir TEM otoyolu Ümraniye istikametinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet G. yönetimindeki 34 RY 0294 Ford markalı araç bozulunca araçta bulunan 2 kişi aracı emniyet şeridine çekmek için ittiği esnada arkadan gelen, 34 BLM 563 plakalı Fiat marka Hasan K. yönetimindeki sürücü kontrolünü kaybederek aracı iten 2 kişiye çarptı. Feci kazada bozulan aracı iten 2 kişi ile sürücü Hasan K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. Öte yanda yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Ataşehir TEM Otoyolu'nda bozulan aracı ittikleri esnada araç çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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