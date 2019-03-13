Ataşehir Tem Otoyolunu Kilitleyen Zincirleme Kaza
36 dakika önce
ATAŞEHİR TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
ATAŞEHİR TEM Otoyolu
'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralı ve can kaybının olmadığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne
istikametinde trafik kilitlendi.
Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Aşırı hızın neden olduğu iddia edilen ve 3 jip ve 1 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralı ve can kaybı olmadı. Kazayı uzaktan gören vatandaşlar itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle TEM Edirne istikametinde trafik durdu. TEM Otoyolundan geçen CHP Milletvekili
Mehmet Hamzaçebi, kazayı görünce aracından inip kazazedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hamzaçebi, "Merak ettim, böyle bir kazayı görünce arabayı durdurdum. İndim, geçmiş olsun dileyeyim diye arkadaşlara. Şükür ki bir can kaybı yok." dedi.
Kazaya karışan bir kadın sürücü olay sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Kazaya karışan bir aracın sürücüsü, "Bu trafikte adam 120 ile gelir gibi geldi çarptı. 3'ümüzü 4'ümüzü mahvetti." dedi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:56 Kaynak: DHA
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