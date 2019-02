Ataşehir Tiyatro Festivali 10'uncu Kez Düzenlenecek

ATAŞEHİR Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Ataşehir Tiyatro Festivali 10'uncu kez seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türk Tiyatrosu'nun en değerli isimlerini tiyatro severlerle buluşturmayı hedefleyen festival 27 Şubat - 5 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 21 oyunun sahneleneceği tiyatro festivalinde, söyleşiler ve atölye çalışmaları da yer alacak.Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10'uncu Ataşehir Tiyatro Festivali'nde 27 Şubat -5 Nisan tarihleri arasında 21 oyun sahnelenecek, 4 atölye ve 2 söyleşi yapılacak. Yaklaşık 40 gün boyunca onlarca oyunun sahnelecek.Festival boyunca sahnelenecek oyunların biletleri, 'Bir Kitap, Bir Bilet' kampanyası karşılığında ücretsiz olarak verilecek. Bilet bedeli olarak bağışlanan kitaplarla, Anadolu'daki ihtiyaç sahibi okullara ve 'Bu Takside Kitap Var' kampanyasına destek olunacak. Yasemin Yalçın , Sumru Yavrucuk, Müjdat Gezen Burhan Şeşen , Gökhan Şeşen, Metin Uca ve Enis Fosforoğlu gibi isimler festival kapsamında Ataşehirlilerle buluşacak."TİYATRO SANATINI HER DAİM DESTEKLİYORUZ"2010 yılından bugüne dek uzanan Ataşehir Belediyesi Tiyatro Festivali'nde toplam 126 oyunun 70 bin tiyatroseverle buluştuğunu belirten Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz , "Hayatın gülen ve ağlayan yüzünü birlikte sahnelere taşıyan tiyatro sanatını her daim destekliyor ve hiç ara vermeden her yıl bir tiyatro festivali düzenliyoruz. Ataşehir Tiyatro Festivali'nde, oyunların biletleri tiyatro severlere okunmuş birer kitap karşılığında veriliyor. Toplanan kitaplar bu sayede Türkiye genelinde ihtiyacı olan okullara bağışlanacak" dedi.FESTİVAL 'AZİZ NESİN VAPURU'YLA BAŞLAYACAKFestival 27 Şubat Çarşamba günü, Aziz Nesin 'in eserlerinin kolajı olarak sahneye koyulan 'Aziz Nesin Vapuru' isimli oyun ile başlayacak. Eser, Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenecek. Festivalde 38 gün boyunca tüm oyunlar saat 20.00'de başlayacak. Festival, 5 Nisan'da Ankara Simurg Oyuncuları'nın 'Parçalanma' oyunuyla sona erecek.Festivalin atölyeler bölümünde, Nilgün Onat ile 'Doğal Nefes, Doğal Ses' atölyesi, Erdal Taçyıldız ile 'Dramatik Yazarlık' atölyesi, Muharrem Uğurlu ile 'Oynuyorum O Halde Varım' oyunculuk atölyesi, Ercan Tulunay ile 'Lehçe ve Şive' atölyesi düzenlenecek.Festivalin söyleşiler bölümünde ise Devrim Evin 3 Mart Pazar günü Neşet Ertaş Kültürevi'nde, Sühely-Behzat Uygur ise 10 Mart Pazar günü Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde (MSKM) seyircisiyle bir araya gelecek. - İstanbul