Son Dakika Haberleri: Ataşehir Tiyatro Festivali 10 Yaşında

Ataşehir Tiyatro Festivali 10 Yaşında

50 dakika önce

Ataşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan en önemli festivallerin arasında yer alan Ataşehir Tiyatro Festivali 10. kez seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ataşehir Tiyatro Festivali 10 Yaşında, System.String[]

Türk Tiyatrosu'nun en değerli isimlerini tiyatroseverlerle buluşturmayı hedefleyen festival 27 Şubat - 5 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 21 oyunun sahneleneceği tiyatro festivali, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla da öne çıkıyor.

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Ataşehir Tiyatro Festivali'nde 27 Şubat - 5 Nisan tarihleri arasında tam 21 oyun sahnelenirken 4 atölye ve 2 de söyleşi yapılacak. Yaklaşık 40 gün boyunca onlarca oyuncunun sahne alacağı festival ile birlikte tiyatronun kalbi Ataşehir'de atacak.

Festival boyunca sahnelenecek oyunların biletleri, ücretsiz olarak "Bir Kitap, Bir Bilet" kampanyası karşılığında verilecek. Bilet bedeli olarak bağışlanan kitaplarla, Anadolu'daki ihtiyaç sahibi okullara ve "Bu Takside Kitap Var" kampanyasına destek olunacak.

Tiyatro sevdalıları, bir ay boyunca Franz Kafka'dan başlayıp Rutkay Aziz'e uzanan usta kalemlerin eserleri arasında tercih yapmak zorunda kalacaklar. Türk Tiyatro ustalarından; Haldun Dormen, Yasemin Yalçın, Sumru Yavrucuk, Müjdat Gezen, Taner Barlas, Süheyl Uygur, Behzat Uygur, Enver Aysever, Burhan Şeşen, Gökhan Şeşen, Metin Uca ve Enis Fosforoğlu festival kapsamında Ataşehirlilerle buluşacak isimlerin bazıları.

Festival 27 Şubat Çarşamba günü, usta yazar Aziz Nesin'in eserlerinin kolajı olarak sahneye koyulan "Aziz Nesin Vapuru" isimli oyun ile başlayacak. Eser, Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenecek.

Yakın geçmişimizi şekillendiren olayları şiirle, edebiyatla, müzikle, görüntülerle canlı bir belgesel tadında sahneye taşıyan Enver Aysever ve Grup Gündoğarken, "Nereden Nereye" isimli benzersiz bir sahne gösterisiyle 1 Mart Cuma akşamı seyirci karşısına çıkıyor. Gündoğarken Grubu'nun 35. yılında, akıllara kazınmış şarkılarıyla eğlenceli bir gösteri Ataşehirlileri MSKM'de bekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:11 Kaynak: Bültenler

Ataşehir, Güncel
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