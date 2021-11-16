İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir ve Çekmeköy'de uyuşturucu satışı yapmak gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 40 şüpheliye yönelik 28 adrese şafak operasyonu düzenledi. Saat 06.00 sıralarında başlayan operasyonda önceden belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle girildi. Helikopter destekli operasyonda, adreslerde arama yapılırken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Ataşehir ve Çekmeköy'de uyuşturcu satıcılarına yönelik operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında - Son Dakika

AK Partili Mehmet Özhaseki'den dikkat çeken LGBT yorumu: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var

Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı

Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit