Son dakika haberi! İSTANBUL-ATAŞEHİR VE ÜMRANİYE'DEKİ OTOMOBİL AYNASI HIRSIZLARI KAMERADA - Son Dakika

Ataşehir ve Ümraniye 'de 8 ayrı otomobilin aynalarını çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızların aynaları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

20 ve 21 Ekim tarihlerinde Ataşehir ve Ümraniye'de 8 ayrı otomobilin aynaları çalınması ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ataşehir Asayiş Büro Amirliği çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler, hırsızlık olaylarının yaşandığı noktalardaki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık şüphelilerinin olayları kiralık bir araçla gerçekleştirdiklerini tespit eden ekipler, araç kiralama şirketi ile irtibata geçerek Mehmet K., Erdem Ali Y. ve Berkay O. 23 Ekim Cuma günü saat 20.30 sıralarında yakaladı. Suçlarını itiraf eden kişiler gözaltına alındı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'nin yaptığı çalışmalarda hırsızların çalmış oldukları aynaları sattıkları belirlenen 4 ayrı işyerine sahibi Fatih Y, Ahmet Ömer K, Lütfi Y. ve Muhammed T.'de gözaltına alındı. Hırsızların bu işyerlerine toplamda 18 adet ayna sattıkları tespit edildi. 4 işyeri sahibine suç eşyası satın almaktan adli işlem yapıldı. Mehmet K., Erdem Ali Y. ve Berkay O.'ya ise otomobilden hırsızlık suçundan gözaltına alındı. Hırsızların araçların aynalarını çalma anları çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

- İstanbul