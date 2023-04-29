Gece kulübünde gerçekleşen cinayete ilişkin davada sanık Emre Yılmaz'a ilk duruşmadan tahliye kararı! - Son Dakika
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Gece kulübünde gerçekleşen cinayete ilişkin davada sanık Emre Yılmaz'a ilk duruşmadan tahliye kararı!

29.04.2023 12:03

Ataşehir'de bir gece kulübünde meydana gelen silahlı kavgada, daha önce kulübün koruma işlerini yapan Murat Dinler'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan gece kulübünün ortağı Emre Yılmaz mahkemeye çıktı. Yılmaz savunmasında, "Daha fazla insan yaralanmasın diye kendimizi savunduk" ifadelerini kullanırken, hakim, sanığın tahliyesine karar verdi.

Ataşehir'de 5 Haziran 2022 tarihinde bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada, daha önce kulübün koruma işlerini yapan Murat Dinler'i öldürdüğü gerekçesiyle, "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler ile ilgili kanundan toplam 21 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emre Yılmaz cezaevinden getirilirken taraf avukatları ve tanıklar salonda hazır bulundu.

"KENDİMİZİ SAVUNDUK DAHA FAZLA İNSAN YARALANMASIN DİYE"

Sanık Emre Yılmaz savunmasında, "Mekanın devir işleminden sonra mekanda değişimler yapmak istedik. Mekana kalabalık bir grup geldi. Silahlıydılar. Tedbir amaçlı aracımdan silahımı aldım. Murat'ı daha öncesinde tanımam. Nizamettin Bey'in başına silah dayadığını gördüm. 'Seni öldüreceğim' diye bağırıyordu. Bende olayı def etmek amaçlı ayağına ateş ettim. O da bana doğru etti. O esnada sağ sola kaçarken ateş etmeye devam ettim. O da ediyordu. Her şey anlık gelişti. Murat yere düştü ama ateş etmeye devam ediyordu. Şahsın silahının düştüğünü görünce de ateş etmeyi bıraktım. Şahıs yerde yaralıydı. Ben de kolumdan yaralandım. Hastaneye gittim ve durumu anlattım. Ben önce Nizamettin Bey'i sonrasında kendimi korumak için ateş ettim. Kendimizi savunduk daha fazla insan yaralanmasın diye" dedi.

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"İKİ BACAĞIMDAN VURULDUM"

Tanık olarak dinlenen müşteri Turgay B., "Haftada iki üç gün oraya eğlenmeye giderim. O gün de eğlenmeye gittim. Sabaha doğru sohbet ediyorduk Nizamettin ile. Murat daha önce oranın güvenlik işlerini yapıyordu, tanıyorum. Dışarda arbede yaşandığını gördüm. Nizamettin'e 'Bizi tanımıyor musun? Neden kapıyı kapatıyorsun' dedi. Nizamettin de 'Mekan kapandı' dedi. Murat havaya iki el ateş etti. Murat, Nizamettin'in başına silah dayadı sonra Emre geldi silahlar patladı. İki bacağımdan da vuruldum" dedi.

"AMAÇLARI DÜKKANI BENDEN BEDAVAYA GERİ ALMAKTI"

Tanık olarak dinlenen kulübün ortağı Nizamettin Ö., "Olay gecesi sabaha karşı çorba içmeye gidecektik. Kalabalık bir grup geldi. Müşteri sandım. Emrah Topal ve Murat bana küfürlü konuşmaya başladı. Kendisini tanımam. Emre benim ortağım. Murat boğazımı sıktı. Emre yetişmeseydi Murat beni öldürecekti. Silahı kafama doğru tuttu. 'Seni öldüreceğim' dedi. Emre durumu görünce ateş etmeye başladı. Bu olaydan sonra psikolojim bozuldu. Arada bir alacak verecek meselesi de yok. Mağdurum. Bence amaçları dükkanı benden bedavaya geri almaktı. Emrah Topal daha önce mekanıma gelip hesap ödemeden gitmiş. Ben de çalışanlara 'Bir daha böyle bir şey olursa size yansıtırım' dedim. Amacımız Murat'ın ölmesi değildi" dedi.

İLK CELSEDE TAHLİYE

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması gerekçesiyle tahliyesine karar verdiği sanık hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler ile ilgili kanunu çerçevesinde 1 yıl 8 ay hapis cezasına ve 4 bin 500 TL adli para cezasına hükmetti.

İddianamede, Şüpheli Emre Yılmaz hakkında "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler ile ilgili kanundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: İHA
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Emre Yılmaz, Ataşehir, Hakim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gece kulübünde gerçekleşen cinayete ilişkin davada sanık Emre Yılmaz'a ilk duruşmadan tahliye kararı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gece kulübünde gerçekleşen cinayete ilişkin davada sanık Emre Yılmaz'a ilk duruşmadan tahliye kararı! - Son Dakika
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