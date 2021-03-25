Ataşehirli çocuklar "Çocuk Bayramını" resmediyor - Son Dakika

Ataşehirli çocuklar "Çocuk Bayramını" resmediyor

25.03.2021 13:50
Ataşehirli çocuklar

Ataşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 6-13 yaş arası çocukların katılacağı bir "Resim Şenliği" düzenliyor.

Ataşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 6-13 yaş arası çocukların katılacağı bir "Resim Şenliği" düzenliyor. Şenliğe katılacak Ataşehirli çocukların 23 Nisan'ı konu alan resimleri, @atasehir23nisan Instagram hesabında sergilenecek. Şenliğe katılan her çocuğa özel bir kırtasiye seti armağan edilecek.

Ataşehir Belediyesi, Cumhuriyet tarihimizin önemli dönüm noktalarından olan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklar için ilgi çekici bir etkinlikle kutluyor. Çocuklarda 23 Nisan bilincinin oluşturulması amacıyla ilk ve orta öğretim çocuklarının katılacağı bir "Resim Şenliği" düzenliyor.

Şenliğe katılmak isteyen 6-13 yaş arası çocuklar, 23 Nisan üzerine yaptıkları resimlerini 29 Mart-9 Nisan tarihleri arasında Ataşehir Belediyesi'nin Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Neşet Ertaş Kültürevi, Zübeyde Hanım Kültürevi ve Ferhatpaşa Gençlik Merkezi'ne mesai saatleri (hafta içi 09.00 - 17.00) içinde teslim edebilecekler.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temasının işleneceği resimler; A3 (29,7 x 42,0 cm) boyutundan büyük olmamak kaydıyla istenilen teknikte, farklı renklerde kağıtlar veya karton üzerine uygulanabilecek. Her katılımcı sadece bir resimle şenlikte yer alacak. Gönderilen resimler Ataşehir Belediyesi tarafından açılan @atasehir23nisan Instagram hesabında paylaşılacak.

Gönderilen resimler arasından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu en iyi yansıtan 10 resim seçilecek ve bu resimler Ataşehir'deki billboardlarda sergilenecek. Ayrıca @atasehir_ks ve @atasehir23nisan adreslerinden ilan edilecek. Resim teslim eden her öğrenciye Ataşehir Belediyesi'nin özel olarak hazırladığı kırtasiye setleri armağan edilecek.

Resimler, konusunda uzman; Prof. Dr. Gülveli Kaya (Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Marcus Graf (Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Başkanı), Seydi Murat Koç (Doğuş Üniversitesi MYO Grafik Tasarımı Programı Başkanı), Pembe Karakaya (Ataşehir Belediyesi Resim Öğretmeni) ve Serpil Gündoğdu Yeşilırmak'ın (Ataşehir Belediyesi Resim Öğretmeni) oluşturduğu bir jüri tarafından değerlendirilecek. - İSTANBUL

Ataşehirli çocuklar Çocuk Bayramını resmediyor

Ulusal Egemenlik, Instagram, 23 Nisan, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ataşehirli çocuklar 'Çocuk Bayramını' resmediyor - Son Dakika


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