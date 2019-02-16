Son Dakika Haberleri: Ataşehirli Gençler İsmail Erdem'i Coşkuyla Karşıladı

Ataşehirli Gençler İsmail Erdem'i Coşkuyla Karşıladı

30 dakika önce

Ataşehirli gençler İsmail Erdem'i coşkuyla karşıladı Başkan İsmail Erdem, "Gençlerimizin istifade edeceği mekanlar açarak istikbalimizi kazanacağız" İsmail Erdem, "Spor yapmak isteyen her gence sahip çıkacağız" İsmail Erdem, Ataşehirli gençleri geleceğe hazırlayacak projelerini açıkladıİSTANBUL...

Ataşehirli Gençler İsmail Erdem'i Coşkuyla Karşıladı, System.String[]
Ataşehirli gençler İsmail Erdem'i coşkuyla karşıladı
Başkan İsmail Erdem, "Gençlerimizin istifade edeceği mekanlar açarak istikbalimizi kazanacağız"
İsmail Erdem, "Spor yapmak isteyen her gence sahip çıkacağız"
İsmail Erdem, Ataşehirli gençleri geleceğe hazırlayacak projelerini açıkladı

İSTANBUL - AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehirli gençlerle buluştu. Başkan Erdem, Ataşehir'de spor merkezleri açacaklarını, spor yapmak isteyen her gence sahip çıkacaklarını söyledi.
Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir'de gençlerin sorunlarını dinlemek için Zübeyde Hanım Öğretmen Evi'nde yapılan organizasyona katıldı. Ataşehirli yaklaşık bin öğrenci Başkan İsmail Erdem'i coşkuyla karşılayarak tezahüratlarda bulundu. İsmail Erdem burada öğrencilerin sorularını cevapladı ve öğrencilerin Ataşehir'le ilgili sorunları hakkında notlar aldı.
"Gençlerimizin istifade edeceği mekanlar açarak istikbalimizi kazanacağız"
Ataşehir'e Belediye Başkanı olduktan sonra gençlere yatırım yapacaklarına dikkat çeken İsmail Erdem, "Gençlik merkezlerinden yüzme havuzlarına, spor merkezlerinden kültürel mekanlara, Ataşehir'de açacağımız tüm tesisler gençlerin hizmetine verilecek. Gençlik merkezlerinde kurulacak kulüplerle, sinemadan çevreye, fotoğrafçılıktan bilim kulübüne birbirinden farklı branşlara üye olacaklar, eğitim alacaklar. Üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için açacağımız kurs merkezlerimizle, gençlerimizin üniversiteli olmasını sağlayacağız. Onun için diyoruz ki, biz göreve gelir gelmez ilk işimiz imar planlarındaki aksaklıkları gidermek ve gençlerimizin istifade edeceği mekanlar açarak istikbalimizi kazanmak. Gençlerimiz bu milletin, bu devletin geleceğidir" dedi.
"Spor yapmak isteyen her gence sahip çıkacağız"
Sancaktepe'de onbinlerce gence 10 yıl hizmet verdiklerini ifade eden Başkan İsmail Erdem, bu hizmetleri daha da geliştirerek, gençlerin istifade edeceği tüm alanlarda Ataşehirli gençlere sunacaklarını söyledi. Ataşehirli gençlere yönelik çok önemli projeler hazırladıklarını ve 1 Nisan'dan itibaren bu projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Başkan İsmail Erdem, "Sancaktepe'de yaptık burada da yapacağız. Sporcu performans laboratuvarı açacağız. 7-11 yaş arası çocuklar spor testlerinden geçiyor. Çocukların fiziksel yapılarını ölçüyoruz. Karnesini çıkarıyoruz. O karnede, çocuğumuzun hangi spor dalında başarılı olacağı not olarak yazılı. Gençlerimizi bu ölçümlere göre spor branşlarına yönlendireceğiz ve çocuklarımız fiziksel yapılarına göre gittikleri branşlarda daha başarılı olacaklar.
Konuşmasının ardından gençlerle sohbet eden Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, program sonrasında yapılan çekiliş ile 3 öğrenciye tablet hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:51 Kaynak: İHA

Politika
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