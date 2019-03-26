Ataşehirli Gençlerden İlginç Seçim Skeci

Ataşehir'de yaşayan gençler sıkıcı tanıtım filmlerine nispet olsun diye Ataşehir Belediyesi'nin hizmet kalitesine dikkat çekmek için skeç hazırladılar.

Ataşehir'de yaşayan gençler sıkıcı tanıtım filmlerine nispet olsun diye Ataşehir Belediyesi'nin hizmet kalitesine dikkat çekmek için skeç hazırladılar.



Sinema dünyasının efsane filmlerinden Matrix'teki Ajan Smith karakterinden esinlenen gençler, dizilerinin tamamen hayal ürünü olan kahramanına Mirstır Simit ismini seçmişler. Skeçin senaryosunda Ataşehir'deki mutsuz insanları bularak onlarla röportaj yapma görevi bulunan Mirstır Simit'in karşılaştığı durumlar anlatılıyor. Skece göre Mirstır Simit'in görevi Ataşehir'de mutsuz insan bulup, kötü niyetli haber yapmayı sağlamak ancak Mirstır Simit'in atladığı bir şey var ki Ataşehir'de mutsuz insan bulmakta zorlanıyor. CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi'nin facebook, twitter, instagram ve youtube hesaplarından yayınlanan Mirstır Simit'in maceraları Ataşehirliler tarafından büyük beğeni aldı.



Teaser'ı ilk olarak 21 Mart'ta yayılan Mirstır Simit'in maceraları, 22 Mart'tan itibaren her gün yeni bir bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Heyecanla beklenen bölümlerinde Mirstır Simit'in mutsuz insan arayışının nasıl devam edeceği ise merak konusu oldu. - İSTANBUL

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