Ataşehirli sporculardan kick boksta büyük başarı

Ardı ardına büyük başarılar kazanan Ataşehir Belediye spor Kick Boks Takımı sporcuları kahvaltıda buluştu. Kick Boks sporunda bu yıl Türkiye'yi ve Ataşehir'i temsil ederek derece kazanan Dünya Şampiyonu Emine Arslan, Dünya İkincisi Kadir Altay ve Gençler Avrupa Üçüncüsü Yunus Baybora Ataşehir Belediyesi tarafından hediye çeki ile ödüllendirildi.



Kahvaltıya bu yıl derece alan sporcularla birlikte, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, Ataşehir Belediyespor Kick Boks Takımı antrenörleri ve geçen yıl derece alan sporcular katıldı.



Sporcuları tebrik eden Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, "Hem ülkemizi hem Ataşehir'i Avrupa'da ve dünyada temsil etmek ve başarılarla adından söz ettirebilmek bizlere onur ve gurur veriyor. Ataşehir Belediyesi'nin desteğiyle hazırlanan eğitimlerde 800'e yakın çocuk ve gence ücretsiz kick boks dersleri veriliyor. Sporcularımızın başarılarının artarak devam edeceğini umut ediyorum. Bu yıl dereceye girerek başarı kazanmış tüm sporcularımızı ayrıca kutluyorum" dedi.



Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonu Emine Arslan, "Ülkemi temsil etmenin, İstiklal Marşımızı okutmanın ve bayrağımızı dalgalandırmanın gurur ve sevincini yaşıyorum. Bu duygu tarif edilemez. Önümdeki hedefim 2020 Avrupa Şampiyonası'nda başarı kazanmak. Sıfırdan başlayarak çalışmalarıma devam edeceğim. Normalde küçük yaşlarda başlanılan Kick Boksa 23 yaşında başladım ve iki buçuk yıl sonra dünya şampiyonu oldum. Amacım kötü alışkanlıkları olan gençlere de örnek olmak. Ben günde bir buçuk paket sigara kullanıyordum. Sigara alışkanlığımdan spora bağlanarak kurtuldum. Kendime tertemiz, spor dolu, yeni bir hayat kurdum. Kendine yeni bir hayat kurmak isteyen herkese spor ile yaşamayı tavsiye ediyorum" diye konuştu.



Sporcular, kendilerine destek sağlayan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve Başkan Yardımcısı Abdullah Der'e teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL