ATASEM'de ikinci dönem kayıtları başladı - Son Dakika
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ATASEM'de ikinci dönem kayıtları başladı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nın (ATASEM) 2019-2020 ikinci dönem kurs kayıtları başladı.

ATASEM'de ikinci dönem kayıtları başladı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nın (ATASEM) 2019-2020 ikinci dönem kurs kayıtları başladı. 29 Aralık'a kadar sürecek kayıtlar sonrasında dersler 3 Şubat'ta başlayacak.


Antalya Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursu ATASEM'lerin 2. dönem kayıtları başladı. ATASEM'de 2019-2020 eğitim yılında da birbirinden farklı alanlarda meslek edindirme ve hobi amaçlı kurslar açılacak. Kurslara kayıt olmak isteyenler ilk etapta 23-29 Aralık 2019 tarihleri arasında https://mek.antalya.bel.tr adresine online başvuru yapacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ATASEM'lerde 108 branşta 350 kurs verilecek. ATASEM'lerde meslek, sanat, bilgisayar ve yabancı dil alanlarında kurslar verilecek. 32 kurs merkezinde kursiyerler 3 Şubat'ta ders başı


yapacak.


Online kayıt sonrasında asil kayıt hakkı kazananların 30 Aralık 2019 - 5 Ocak 2020 tarihleri arasında evraklarını kayıt oldukları kurs merkezine eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekiyor. Kurs kayıtları için kimlik fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf, kayıt olunan kursun ön koşulu var ise ilgili belgelerin fotokopisi, imzalı ATASEM kursiyer kayıt formu isteniyor. ASMEK kursları ile ilgili detaylı bilgileri ve kurs listesi http://www.atasem.org.tr adresinden de öğrenilebilecek. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Antalya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:55 Kaynak: İHA
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