ATASEM kurslarına 10 bin 434 vatandaş online kayıt yaptırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATASEM kurslarına 10 bin 434 vatandaş online kayıt yaptırdı - Son Dakika

ATASEM kurslarına 10 bin 434 vatandaş online kayıt yaptırdı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Atatürk Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'na (ATASEM) 2019-2020 ikinci dönemine 10 bin 434 kayıt başvurusu yaptığı bildirildi.

ATASEM kurslarına 10 bin 434 vatandaş online kayıt yaptırdı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Atatürk Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'na (ATASEM) 2019-2020 ikinci dönemine 10 bin 434 kayıt başvurusu yaptığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ATASEM'e ikinci dönem kurs kayıtları için 23-29 Aralık 2019'da internet üzerinden 10 bin 434 kişinin online kayıt yaptırdığı aktarıldı.

ATASEM'lerde 108 branşta 350 kurs eğitiminin verileceği kaydedilen açıklamada, kurslarda başlıca meslek, sanat, bilgisayar ve yabancı dil alanlarında eğitim verileceğini belirtildi.

Vatandaşların online kayıt sonrasında asıl kayıtlarını 5 Ocak'a kadar gerekli evraklarla kurs merkezlerine başvurarak yapması gerektiği belirtilen açıklamada, konuyla ilgili detaylı bilginin www.atasem.org.tr adresinden de öğrenilebileceği vurgulandı.

Açıklamada, 32 merkezdeki kursiyerlerin 3 Şubat'ta ders başı yapacakları bildirildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Amerika'dan Irak'ta bulunan vatandaşlarına çağrı: Acil ülkeyi terk edin
Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı 85 yaşındaki şahsı evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdı Bir alevi evi işaretleme olayı daha! Yakalanan şahıs tutuklandı

Son Dakika Haberleri
22:47 Alev alan tinerin kıyafetine sıçramasıyla tutuşan işçi, ağır yaralandı - Son Dakika
22:46 Çorum'da yangın: 1 kişi öldü, 9'u çocuk 15 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
22:45 Kızını taciz edeni öldüren babaya 12 yıl hapis - Son Dakika
22:44 Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi (2) - Son Dakika
22:44 Gürültü ihbarına giden polisler, motosiklet hırsızını yakaladı - Son Dakika
20:48 ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Son Dakika
20:42 Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 22:47:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ATASEM kurslarına 10 bin 434 vatandaş online kayıt yaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]