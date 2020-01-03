ATASEM kurslarına 10 bin kişi başvurdu - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nın (ATASEM) 2019-2020 ikinci dönem kurs kayıtları yoğun ilgi gördü. Kayıtlara 10 bin 434 vatandaş kayıt yaptırdı.



Her yıl binlerce kişiye iş ve meslek kapısı açan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursu ATASEM'lerin ikinci dönem kayıtlarına Antalyalılar yoğun katılım gösterdi. 2019-2020 ikinci dönem kurs kayıtları için 23-29 Aralık 2019 tarihleri arasında internet üzerinden 10 bin 434 vatandaş online kayıt yaptırdı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ATASEM'lerde 108 branşta 350 kurs verilecek. ATASEM'lerde meslek, sanat, bilgisayar ve yabancı dil alanlarında kurslar verilecek. 32 kurs merkezinde kursiyerler 3 Şubat'ta ders başı yapacak.



Online kayıt sonrasında asil kayıt hakkı kazananların 5 Ocak tarihine kadar evraklarını kayıt oldukları kurs merkezine eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekiyor. Kurs kayıtları için kimlik fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf, kayıt olunan kursun ön koşulu var ise ilgili belgelerin fotokopisi, imzalı ATASEM kursiyer kayıt formu isteniyor. ATASEM kursları ile ilgili detaylı bilgileri ve kurs listesi http://www.atasem.org.tr adresinden de öğrenilebilecek. - ANTALYA