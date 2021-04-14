ATASEM TÜRKAK'a yeniden akredite oldu - Son Dakika

ATASEM TÜRKAK'a yeniden akredite oldu

14.04.2021 14:13
ATASEM TÜRKAK'a yeniden akredite oldu, System.String[]

Kaliteli eğitimi, nitelikli akademik insan kaynağı, donanımlı uygulama birimleriyle ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesi, Yeni YÖK Vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği proje ve çalışmaları çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından onay almaya devam ediyor.

Kaliteli eğitimi, nitelikli akademik insan kaynağı, donanımlı uygulama birimleriyle ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesi, Yeni YÖK Vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği proje ve çalışmaları çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından onay almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği standartlarında Türkiye'nin önemli akreditasyon kurumlarından olan Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK) personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında daha önce akredite olan Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) TÜRKAK'a yeniden akredite oldu.

Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla denetim sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan ATASEM, Mart 2021 tarihinde ise TÜRKAK'a yeniden akredite olma sürecini tamamladı.

ATASEM'in TÜRKAK'a yeniden akredite olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bundan sonraki süreçte personel belgelendirme faaliyetlerinin yanı sıra ATASEM'in yönetsel, eğitsel, araştırma ve uygulama faaliyetleri kapsamında da akreditasyonunu gerçekleştirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi. - ERZURUM

ATASEM TÜRKAK'a yeniden akredite oldu
ATASEM TÜRKAK'a yeniden akredite oldu

Atatürk Üniversitesi, Avrupa Birliği, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ATASEM TÜRKAK'a yeniden akredite oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Merve Boluğur'dan, Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il Vakaların 9 kat arttığı Edirne diken üstünde! Kent merkezi risk haritasında kırmızıya büründü Vakaların 9 kat arttığı Edirne diken üstünde! Kent merkezi risk haritasında kırmızıya büründü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Karadeniz'de sular iyice ısınacak! Rusya, ABD savaş gemileri gelmeden tatbikat kararı aldı Karadeniz'de sular iyice ısınacak! Rusya, ABD savaş gemileri gelmeden tatbikat kararı aldı Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı

Son Dakika Haberleri
15:46 Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı
15:42 Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt
15:37 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il
15:24 Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in sözleşmesi çalındı
15:20 Vakaların 9 kat arttığı Edirne diken üstünde! Kent merkezi risk haritasında kırmızıya büründü
15:14 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı
15:00 Direksiyon başında telefon ile konuşan sürücü, polis durdurunca bile aldırış etmedi
14:40 Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı
14:26 Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler
Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı         
15:47
Ömer Faruk'la sözleşme imzalayan Stuttgart'tan ilk açıklama: Ömer Faruk'la sözleşme imzalayan Stuttgart'tan ilk açıklama: "Böylesi oyuncuyu bedavaya aldık, bizi seçtiği için gururluyuz"         
15:39
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in sözleşmesi çalındı Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in sözleşmesi çalındı         
15:25
Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir görevden alındı Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir görevden alındı         
15:19
Görüntüler elden ele dolaşıyor! İstanbul uçağındaki kavga dünya basınında Görüntüler elden ele dolaşıyor! İstanbul uçağındaki kavga dünya basınında         
15:13
İngiliz basınından Mesut yorumu: İngiliz basınından Mesut yorumu: "Arsenal'dan gitti ama dürüst olalım Fenerbahçe kabus oldu"         
14:42
Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük         
14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler         
14:07
Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak         
13:38
"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
12:56
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı         
12:06
Vikipedi'nin büyük hatası! Ayça Ayşin Turan'ı hemcinsiyle evliymiş gibi gösterdi Vikipedi'nin büyük hatası! Ayça Ayşin Turan'ı hemcinsiyle evliymiş gibi gösterdi         
12:00
Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti         
11:59
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu         
10:37
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 15:52:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ATASEM TÜRKAK'a yeniden akredite oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei