Ataseven, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne asaleten atandı - Son Dakika

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne vekaleten görevlendirilen Muzaffer Ataseven, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne asaleten atandı.



Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Muzaffer Ataseven, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevine asaleten atandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğüne ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yer aldı.



Vakıflar Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Müdürlüğü görevinde de bulunan Ataseven, 2006-2008 yılları arasında Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştü. - İZMİR