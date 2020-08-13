Ataseven "Kepenk kapatma noktasına geldik" - Son Dakika

Ataseven "Kepenk kapatma noktasına geldik"

Düzce Kahveciler ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Osman Ataseven, ekonomik sıkıntıların giderilmesi noktasında destek istedi.

Ataseven

Düzce Kahveciler ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Osman Ataseven, ekonomik sıkıntıların giderilmesi noktasında destek istedi. Kepenk kapatma noktasına geldiklerinin altını çizen Ataseven, personel ücretini karşılayamayacak durumda olduklarını vurguladı.

Oda Başkanı Ataseven, yetkililerinden borçların faizsiz olarak ertelenmesi talebinde bulundu. Esnafın yaşadığı sorunları anlatan Ataseven, "Kahvehanelerimiz yaklaşık 500 yıllık bir kültürden gelmekte. Vatandaşlarımız stres atmak, arkadaşları ile beraber hoşça zaman geçirmek için, okey, tavla, kağıt oynamak için iş yerlerimize gelmekte. Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerimizde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimiz iş yerlerimize gelmemekte, bu nedenle açılan kahvehanelerimizde esnafımız günlük masalarını dahi karşılayamamakta. Öte yandan bu zorlu süreçte iş yerlerimizin kirası, vergiler, SGK primleri, elektrik, su, doğalgaz giderlerimiz devam etmekte olup mevcut koşullarda bu giderlerin ödenmesi mümkün olmamakta" ifadelerinde bulundu.

Mevcut şartlarda kahvecilerin işçi ücretini ödeyemez durumda olduklarını işaret eden Osman Ataseven "Türkiye genelinde 100 binden fazla esnafımız sadece günlük kazancı ile yaşamını idame ettirmekte. Yanında çalışanların ücretlerini de günlük yevmiye olarak ödenmekte. Mevcut koşullar altında esnafımız bu haliyle işçinin yevmiyesini dahi ödeyemez ve neredeyse tamamen kepenk kapatma noktasına gelmiştir. Covid-19 salgınından şüphesiz en fazla mağdur olan etrafımız kahvehane işletmecileri. Bu nedenle ekonomik olarak zarar gören ve maddi olarak çok zor duruma düşen esnaflarımızın mağduriyetleri en kısa sürede giderilmeli. Bu durumdan etkilenen esnaflarımıza kira yardımı yapılmalı. Esnafımızın yanında çalışanların ekonomik olarak mağduriyetleri giderilmeli. Birikmiş olan elektrik, su, doğal gaz faturaları yılsonuna kadar ertelenmeli. Esnafımızın kapalı kaldığı süre boyunca ödemekle yükümlü olduğu SGK primleri ve vergiler devletimizce ödenmeli ve tüm kredi borçları yılsonunda kadar faizsiz olarak ertelenmeli" diye konuştu.

Tüm işyerlerinde normalleşme süreci yaşanırken kahvehanelerde oyun oynatılmamasına bir anlam veremediklerini söyleyen Oda Başkanı Ataseven, izin verilmesi halinde belirtilen tüm kurallara uyacaklarını belirterek "Kahvehanelerimizde hijyen koşulları ve sosyal mesafe kurallarına önemli ölçüde riayet edilmekte. Bu konuda esnafımız tüm önlemler aldı ve almaya devam etmekte. Kahvehanelerimizde oyun oynanmasına izin verilmesi halinde devletimizde öngörülecek olan tüm tedbirleri de eksiksiz olarak alacağımızı ayrıca belirtmek isteriz. Yeni normalleşme sürecinde Türkiye genelinde bütün iş yerleri normalleşmişken, sadece kahvehanelerimizde okey, tavla, oyun kağıdı, bilardo gibi oyunların hala oynatılmamasını kahvehane esnafı olarak anlamakta güçlük çekmekteyiz. Gerekli tedbirler alınmak suretiyle kahvehanelerimizin tamamen normalleşmesi, bahsi geçen ekonomik taleplerin karşılanmasını talep ediyor, bir an önce bu sorunlarımıza çare bulunmasını bekliyoruz" dedi. - DÜZCE

Sosyal Güvenlik Kurumu, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 14:34

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ataseven 'Kepenk kapatma noktasına geldik' - Son Dakika
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