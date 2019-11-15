Atasun Optik iletişim altyapısını teknolojisiyle yeniledi

Vodafone, sektörünün önde gelen markalarından Atasun Optik'e sanal ağ ve bulut santral altyapısı kurdu.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, Atasun Optik'in tüm altyapısını Çoklu Protokol Etiket Anahtarlama-Sanal Özel Ağ (MPLS VPN) teknolojisi ve 4,5G Yedeklilik ile merkezileştiren Vodafone Business, analog olan santral altyapısını da buluta taşıyarak, tüm mağazaların Sesli Yanıt Sistemi anonslarıyla karşılanmasını, çağrı raporlarının alınabilmesini ve ses kayıtlarının saklanmasını sağladı.

Vodafone Business çözümüyle daha güvenli ve merkezi bir altyapıya kavuşan Atasun Optik, müşteri etkileşiminde de önemli iyileşme kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Yalın Özcan, işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine destek olduklarını belirtti.

Vodafone Business olarak gelişen teknolojilerle yeniden şekillenen dünyada, müşterilerin iş süreçlerini akıllı çözümlerle desteklemeye, verimliliklerini artıracak fırsatlar sunmaya devam ettiklerini vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarını analiz ederek tek çatıdan sunduğumuz çözümlerle rekabet avantajı sağlamalarına destek oluyoruz. Optik sektörünün deneyimli markası Atasun Optik, altyapısında performans ve güvenlik sorunları yaşıyordu. Vodafone Business olarak sunduğumuz sanal ağ ve bulut santral çözümleriyle Atasun Optik'in iletişim altyapısını daha merkezi ve güvenli bir yapıya kavuştururken, müşterilerinin mağazalara erişimini de kolaylaştırdık. İş dünyasının dijital iş ortağı olarak, müşterilerimizi geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlamayı sürdüreceğiz."

"Daha güvenli bir altyapıyla performansta önemli iyileşme sağladık"

Atasun Optik Bilgi Teknolojileri Direktörü Orkun Süer de Türkiye'nin dört bir yanında 3 milyonu aşkın müşteriye hizmet verirken hızlı ve güvenli bir iletişim ağına sahip olmanın çok önemli olduğunu ifade etti.

Hızla büyüyen perakende sektöründe dijitalleşmenin öneminin her geçen gün arttığına işaret eden Süer, "Yenilikçi ve teknolojik bir çözüme ulaşmak en büyük gerekliliklerden biri. Vodafone ile yaptığımız dijital iş ortaklığı sayesinde, daha güvenli bir altyapı ile performansta önemli bir iyileşme sağladık. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçları doğrultusunda onlara daha hızlı, kesintisiz ve verimli hizmet sunarak iletişimimizi bir adım daha öteye taşımaya devam edeceğiz." değerlendirmelerini yaptı.

MPLS VPN çözümü

Vodafone MPLS VPN çözümüyle şirketlerin farklı bölgelerde bulunan ofis, bayi, acente veya distribütörleri, güvenli bir altyapıyla birbirine bağlanarak kesintisiz veri, ses ve görüntü iletişimi sağlayabiliyor.

MPLS VPN omurgası üzerinde farklı servis kalitesi politikaları uygulanabiliyor, kritik uygulamalar önceliklendiriliyor ve daha çok kapasite ayrılarak kullanıcı memnuniyeti ve iş sürekliliği en üst düzeyde tutuluyor.

Hizmet bileşenleri, merkezi yönetim sistemleri ile 7 gün 24 saat izleniyor ve herhangi bir arıza durumunda otomatik alarmlar ilgili uzmanlara iletilerek proaktif yönetim sağlanıyor. Vodafone MPLS VPN, kullanıcılara güvenlik, hız, esneklik, ölçeklenebilirlik ve kolay yönetim avantajları sağlıyor.



Bulut santral altyapısı

Vodafone bulut santral, normal bir fiziksel santrale göre önemli avantajlar sunuyor. İlk yatırım maliyeti gerektirmeyen sistem, aylık ve yıllık bakım ve onarım maliyetinden de tasarruf sağlıyor.

Hızlı ve çok düşük maliyetlerle güncelleme ve yükseltme işlemleri yapılmasına imkan tanıyan bulut santral çözümü, 7 gün 24 saat kesintisiz çalışırken, kolay erişilebilirlik ve merkezi kalite yönetimi sayesinde müşteri memnuniyeti oranlarında artış sağlıyor.

Bu sistemde santral altyapısı veri merkezinde olduğu için, lokasyonda olabilecek elektrik kesintilerinde bile çağrılar karşılanmaya ve belirlenen alternatif yönlere iletilmeye devam ediyor. Barındırma ve hijyen koşulları gerektirmeyen Vodafone Bulut Santral, müşteri tarafında fiziksel bir alan, iklimlendirme ve yedek güç devresi ihtiyacını da ortadan kaldırıyor.

Web arayüzüyle kolay yönetim sağlayan sistem sayesinde, birden fazla pilot numara atanabiliyor ve çağrı kaçırma riski ortadan kalkıyor.

Bulut santral çözümünde, çağrı kayıtları bir yıl geriye dönük olarak sistemde tutuluyor ve istendiğinde bu kayıtlara kolayca ulaşılabiliyor. Güvenlik açısından da önemli avantajlar sunan sistem, "atak" nedeniyle bilgi dışında çağrı başlatılmasının önüne geçiyor.