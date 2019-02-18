Atasun Optik'te Yeni Pazarlama Direktörü
1 saat önce
Sektöründe lider markalardan biri olan Atasun Optik'in yeni Pazarlama Direktörü Erdem Altay oldu.
Kariyerine 2004 yılında başlayan Erdem Altay OSRAM, Sony Eurasia, English Home ve Yatsan-Tempur'da satış ve pazarlama alanlarında yönetici pozisyonlarında çalıştı. Altay, en son Samsung'da akıllı telefon kategorisi pazarlama grubunu yönetiyordu.
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümü mezunu olan Erdem Altay, İngilizce ve Almanca biliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:24 Kaynak: Bültenler
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