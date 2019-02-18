Atasun Optik'te Yeni Pazarlama Direktörü

Kariyerine 2004 yılında başlayan Erdem Altay OSRAM, Sony Eurasia, English Home ve Yatsan-Tempur'da satış ve pazarlama alanlarında yönetici pozisyonlarında çalıştı. Altay, en son Samsung'da akıllı telefon kategorisi pazarlama grubunu yönetiyordu.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümü mezunu olan Erdem Altay, İngilizce ve Almanca biliyor.