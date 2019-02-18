Son Dakika Haberleri: Atasun Optik'te Yeni Pazarlama Direktörü

Atasun Optik'te Yeni Pazarlama Direktörü

1 saat önce

Sektöründe lider markalardan biri olan Atasun Optik'in yeni Pazarlama Direktörü Erdem Altay oldu.

Atasun Optik'te Yeni Pazarlama Direktörü, System.String[]

Kariyerine 2004 yılında başlayan Erdem Altay OSRAM, Sony Eurasia, English Home ve Yatsan-Tempur'da satış ve pazarlama alanlarında yönetici pozisyonlarında çalıştı. Altay, en son Samsung'da akıllı telefon kategorisi pazarlama grubunu yönetiyordu.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümü mezunu olan Erdem Altay, İngilizce ve Almanca biliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:24 Kaynak: Bültenler

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