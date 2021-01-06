AtaTohum yerel yönetimlere model proje oldu - Son Dakika

AtaTohum yerel yönetimlere model proje oldu

06.01.2021 13:09
AtaTohum yerel yönetimlere model proje oldu, System.String[]

Atakum Belediyesi'nin Samsun'da geçen yıl kurduğu Karadeniz'in ilk tohum bankası AtaTohum, bölgedeki yerel yönetimler için model proje oldu.

Atakum Belediyesi'nin Samsun'da geçen yıl kurduğu Karadeniz'in ilk tohum bankası AtaTohum, bölgedeki yerel yönetimler için model proje oldu. Komşu şehir Ordu'da tohum bankası kurma çalışmalarına başlayan Altınordu Belediyesi, AtaTohum'a inceleme ziyareti gerçekleştirdi.

Atakum Belediyesi'nin Samsun'da uyguladığı kırsal kalkınma projelerinden biri olan Karadeniz'in ilk tohum bankası AtaTohum, bölgedeki yerel yönetimlerin ilgi odağı oldu. Türkiye'nin gıda güvenliğini garanti altına almak için tohum bankası kurma hazırlığındaki belediyelerin yakından takip ettiği AtaTohum'a inceleme ziyaretleri devam ediyor. Komşu kent Ordu'dan merkezi incelemek üzere Samsun'a gelen Altınordu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Özhan Özen, AtaTohum'u ziyaret etti. Müdür Özen'e AtaTohum'u gezdiren Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, merkezin kuruluş ve işleyiş süreci hakkında ayrıntılı bilgiler aktardı. Atalık tohumlar ve bitkisel üretime merak duyan herkesin kolayca erişebilmesi için AtaTohum'un Samsun şehir merkezinde bin metrekarelik alanda hizmet verdiğini belirten Küçükala, Özen'e atalık tohum odası, tohum laboratuvarı ve yetiştirme parsellerini gezdirdi.

Tüm yerel yönetimlerle deneyim paylaşımı

Merkezde yetiştirilen bitkilerden elde edilen tohumların çiftçiler ve yerel tohum grupları ile paylaşıldığını belirten Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, AtaTohum'un kapılarının tohum bankası kurmak ve bu konuda bilgi edinmek isteyen tüm yerel yönetimlere açık olduğunu söyledi. Altınordu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Özhan Özen, AtaTohum'un yetiştirme parsellerinde tohumluk üretimi yapılan; yaprak lahana, azman lahana, beyaz lahana, pırasa, yaprak pazı, kıvırcık marul, kırmızı turp, marul, beyaz soğan, endiz börülce, siyah acur, siyah havuç, şevketi bostan, turp, yerli pazı, karalahana, bezelye, brokolinin ve baharatlık zaprana çiçeğinin yanı sıra tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirme alanındaki biberiye, adaçayı, limon otu gibi bitkileri yakından inceledi. Özen, AtaTohum'a gerçekleştirdiği ziyaretin verimli geçtiğini, Altınordu Belediyesi'nin Ordu'da kuracağı tohum bankası için deneyimlerini paylaşan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Tohum envanteri bağışlarla 378'e yükseldi

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin eşi Av. Gülay Deveci ile birlikte haziran 2020'de ilk fideleri toprakla buluşturduğu AtaTohum, bin metrekarelik alanda hizmet veriyor. Başlangıç envanteri olan 232 çeşit atalık tohumla kurulan Karadeniz'in ilk tohum bankası AtaTohum, yaklaşık sekiz ayda Türkiye'nin dört bir yanından aldığı bağışlarla tohum çeşidini 378'e yükseltti. AtaTohum, elde ettiği atalık tohumları envanterine kaydederek tohum bankasında koruma altına alıyor. Merkez, Samsun'da tarıma kazandırılabilecek tohumları fideye dönüştürerek yetiştirme parsellerinde üretim yapıyor. Yazlık ve kışlık olmak üzere iki ayrı sezonda gerçekleştirilen bitkisel üretimle envanterdeki tohum sayısı artırılıyor. Yerel tohum grupları, çiftçiler ve bitkisel üretime ilgi duyan herkesin ziyaret edebildiği AtaTohum'un konukları merkezden sorumlu ziraat mühendislerince bilgilendiriliyor. AtaTohum'a yapılan tüm bağışlar, bağışçının ismi ile birlikte envantere kaydediliyor. Yetiştirme parsellerine dikilen bilgi plakalarında da bağışçıların isimlerine yer veriliyor. AtaTohum'a atalık tohum bağışında bulunan yurttaşlar, merkezi ziyaret ederek bağışladıkları tohumların bitkiye dönüşme sürecini yakından takip edebiliyor. - SAMSUN

AtaTohum yerel yönetimlere model proje oldu
AtaTohum yerel yönetimlere model proje oldu
AtaTohum yerel yönetimlere model proje oldu

Altınordu Belediyesi, Karadeniz, Samsun, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AtaTohum yerel yönetimlere model proje oldu - Son Dakika


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