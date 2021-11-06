Atatürk, 10 Kasım'da İDOB'un hazırladığı özel konserle AKM'de anılacak - Son Dakika

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ve İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT), Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) özel anma programı gerçekleştirecek.

AKM Tiyatro Sahnesi'nde 10 Kasım'da saat 15.00'te düzenlenecek anma programında, "Cumhuriyet'in temeli kültürdür." ifadesini kullanan Atatürk'ün fikir, duygu ve kültür insanı kişiliği vurgulanacak, sevdiği arya ve türküler seslendirilecek.

Program repertuvarında Ahmed Adnan Saygun'un "Bozlak", "Kapasam da Gözümü", Cemal Reşit Rey'in "10. Yıl Marşı", Muammer Sun'un "Bozkırın Sesi", İzzettin Hümayi Elçioğlu'nun "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" eserlerinin yanı sıra Serdar Yalçın düzenlemesi ile "Yemen Türküsü", "Çanakkale Türküsü", Sayram Akdil düzenlemesi ile "Efem", Aytekin Albuz düzenlemesi ile "Ah bir ataş ver" parçaları yer alacak.

Programda ayrıca Aydın Karlıbel'in besteleri "Kasımpatları", "Drama Türküsü", "Kitabı Bahriye", "Atatürk Marşı", "Sarı Zeybek" ve "Tosca ile "Carmen" operalarından aryalar dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Konserde, İDOB solistleri, Bülent Külekçi, Esra Abacıoğlu Akcan, Gökhan Ürben, Murat Güney, Jaklin Çarkçı, Serkan Bodur, piyanist Aydın Karlıbel eşliğinde eserleri seslendirecek.

Solist dansçı Melike Manav ise Ebru Cansız koreografisi ile "İlk Aşk" şarkısı eşliğinde dans edecek.

Programın kurgu ve rejisi Orhan Kurtuldu, dekor tasarımı Arzu Özdemir, Işık tasarımı Kaan Eman tarafından yapıldı. Anlatıcılar ise Orhan Kurtuldu ve Duygu Urhan.