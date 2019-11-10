Son Dakika Haberleri: Atatürk 81. ölüm yıl dönümünde İnönü'de anıldı
Son Dakika Güncel Atatürk 81. ölüm yıl dönümünde İnönü'de anıldı

Atatürk 81. ölüm yıl dönümünde İnönü'de anıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 81'inci yılında Eskişehir'in İnönü ilçesinde anıldı.

Atatürk 81. ölüm yıl dönümünde İnönü'de anıldı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 81'inci yılında Eskişehir'in İnönü ilçesinde anıldı.


Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programına İnönü Kaymakamı Burak Çimşir, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, idari amirleri ve vatandaşlar katıldı. Anma programı Kaymakam Çimşir ve Belediye Başkanı Bozkurt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başladı. Çelenk sunulması sonrası saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Törende İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Ebediyete irtihalinin 81'inci yıl dönümünde Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan uğruna canlarını feda eden şehit ve gazilerimiz ile birlikte tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.


Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören sonrası Şehit Ali İhsan Aydın İlköğretim Okuluna geçilerek günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı. Öğrencilerin şiir, oratoryo ve slayt gösterimleri ile anma etkinliği sona erdi. - ESKİŞEHİR

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Eskişehir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı!
Beyaz Saray'dan küstah tehdit: Türkiye S-400'lerden vazgeçmezse yaptırım kararı alacağız Semih Erden'den Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'a tepki! Dev anlaşmayı Fuat Oktay duyurdu: Türkiye ile Kazakistan arasında 1,4 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 20:54:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk 81. ölüm yıl dönümünde İnönü'de anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]