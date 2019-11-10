Son Dakika Haberleri: Atatürk 81. ölüm yıldönümünde Bursa'da anıldı
Son Dakika Yerel Atatürk 81. ölüm yıldönümünde Bursa'da anıldı

Atatürk 81. ölüm yıldönümünde Bursa'da anıldı

6 saat önce

Atatürk 81. ölüm yıldönümünde Bursa'da anıldıBURSA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı dolayısıyla, Bursa'da da tören düzenlendi.

Atatürk 81. ölüm yıldönümünde Bursa'da anıldı

BURSA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı dolayısıyla, Bursa'da da tören düzenlendi. Saat 09.05'de sirenlerin çalmasıyla birlikte hayat durdu.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Bursa'da anıldı. Bursa Valiliği yanındaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın çelenk sunmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05'de ise, tüm Bursa'da sirenler çalmaya başladı. Sirenlerin çalmasıyla birlikte herkesim saygı duruşuna geçti. Sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Bazı vatandaşlarsa gözyaşlarına hakim olamadı.

Atatürk 81. ölüm yıldönümünde Bursa'da anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Bursa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kardeşini öldürmekle suçlanan ağabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettim
Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Tanesi 50 liraya satılan mango üreticinin yeni gözdesi oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 17:55:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk 81. ölüm yıldönümünde Bursa'da anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]