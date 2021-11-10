ATATÜRK, AFYONKARAHİSAR'DA ANILDI - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 83'üncü yılında Afyonkarahisar'da anıldı.

Kocatepe Parkı'nde düzenlenen törende Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Atatürk'ün hayata gözlerini kapattığı saat olan 9.05'te çalan sirenle saygı duruşu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bu sırada öğrenciler tarafından meşale yakıldı, askerler de saygı atışı yaptı. Törene Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in yanı sıra il protokolü, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.