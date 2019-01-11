Atatürk Al'dan Sezen Aksu Şöleni
45 dakika önce
Körfez Atatürk Anadolu Lisesi unutulmayacak bir organizasyona imza attı. 90 kişilik dev öğrenci korosu seslendirdiği Sezen Aksu şarkılarıyla konuklarına harika bir akşam yaşattı
90 ÖĞRENCİLİK KORO
Sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetleriyle dikkatleri üzerine çeken ve birbirinden güzel organizasyonlara imza atan Körfez Atatürk Anadolu Lisesi bu kez harika bir müzik şöleni gerçekleştirdi. Sosyal İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Melih Yücel öncülüğünde müzik öğretmenleri; Hülya Eker ve Mehtap Keşan Akdoğan önce repertuarı belirledi, ardından 90 öğrenciden oluşan dev bir koro oluşturdu.
15 ŞARKISI SÖYLENDİ
Birbirinden özel Sezen Aksu şarkılarını haftalarca çalışan öğrenciler, okul müdürü İhsan Sivrikaya'nın ev sahipliğinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen müzik şöleniyle davetlilere unutamayacakları bir gece yaşattı. Türk müziğinin en başarılı sanatçılarından biri olan Sezen Aksu'nun dillere pelesenk olan 15 şarkısının seslendirildiği gecede İngilizce öğretmenleri Fatma Sarı Tedik ve Dila Maşaoğlu da solo yaptı.
VALİ TEBRİK YOLLADI
Okulun müzik kulübü öğretmenleri ve öğrencileri salonu tamamen dolduran konuklardan tam not aldı. Müdür yardımcısı Erdal Bozkurt'un konuklarla yakından ilgilendiği ve müzik ziyafetinin yaşandığı geceye; davet edilen birçok okulun müdürü, öğretmenleri, veliler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Başka bir programı olduğu için müzik şölenine katılamayan Vali Hüseyin Aksoy ise tebrik mesajı gönderdi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:11 Kaynak: Bültenler
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