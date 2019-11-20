Atatürk anılarını anlattılar

İzmit'te yaşayan 94 yaşındaki Resmiye Çetin ve 86 yaşındaki Aynur Özal, "Büyük Dahi Atatürk İzmit'te" sergisinde Atatürk ile ilgili anılarını anlattılar.



İzmit'te yaşayan 94 yaşındaki Resmiye Çetin ve 86 yaşındaki Aynur Özal, Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının İzmit'e getirilmesinin 81. yıl dönümünde İzmit Belediyesi'nin Dünya'nın en büyük Atatürk müzesi olan "Büyük Dahi Atatürk İzmit'te" sergisini ziyaret ederek Atatürk ile ilgili anılarını anlattılar. 86 yaşındaki Aynur Özal, Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının İzmit'e getirildiği gün orada olduğunu ve o gün İzmit'in nüfusunun 3-4 kat daha fazla olduğunu ifade etti. 94 yaşındaki Resmiye Çetin ise Atatürk'ü yakından gördüğünü belirtti.



Atatürk'ün naaşının İzmit'e geldiği gün yani 19 Kasım 1938'de tren garında olduğunu ifade eden 86 yaşındaki Aynur Özal, " O gün ki feryatları figanları çok iyi hatırlıyorum. Göklere yükselen bir feryat bir gözyaşı vardı. O gün İzmit'in nüfusu 3-4 kat artmış gibiydi. Herkes oradaydı. Bu müzeyi İzmit'e getiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e çok teşekkür ederim. Bu müzede çok duygulandım. Türk milleti Atatürk'e çok şey borçludur. Türk milleti Atatürk'ün değerini bilmelidir" dedi.



Atatürk ile sohbet ettiğini ifade eden 94 yaşındaki Resmiye Çetin ile serginin sahibi olan Sabiha Gökçen'in manevi oğlu tarihçi mimar Eriş Ülger yakından ilgilendi. Atatürk ile ilgili anılarını anlatan Çetin, "Ben 9 yaşındaydım. Şuan İzmit'te yaşıyorum fakat o gün Trakya'da okuyordum. Atatürk'ün Trakya ziyaretini duyunca okuldaki arkadaşlarımızla oraya gittik. Atatürk ile karşılaştığımız arkadan bir çocuk beni itti. Ben yere düştüm ve Atatürk'ün önüne doğru kapaklandım. Mustafa Kemal Atatürk benim düştüğümü görünce çenemden tutarak beni yerden kaldırdı ve 'geçmiş olsun kızım' dedi. O anlar benim için hayatımın en önemli anlarıydı" diye konuştu. - KOCAELİ