Belediye güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelinin Ahmet Çakır olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı. İfadesinde pişman olmadığını belirterek anıta zarar verdiğini itiraf eden Çakır, sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Önceki gün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'na gelip otomobilini park eden şüpheli, yanında taşıdığı sırt çantasından çıkardığı küçük balyozla anıtın yükseldiği mermer bloklarını kırdı. Kaidenin iki ayağındaki mermerleri kıran kişi, otomobiline döndü ve olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Çakır, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Atatürk Anıtı'na balyozla saldıran şüpheli 'Pişmanım' dedi ama kurtulamadı! - Son Dakika

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