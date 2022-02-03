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Atatürk Anıtı'na halat bağlayan 2 şüpheliye gözaltı - Son Dakika

Atatürk Anıtı'na halat bağlayan 2 şüpheliye gözaltı

03.02.2022 11:41
Atatürk Anıtı'na halat bağlayan 2 şüpheliye gözaltı

SAMSUN'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştığı öne sürülen 2 kişi, gözaltına alındı.

SAMSUN'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştığı öne sürülen 2 kişi, gözaltına alındı.

Olay, saat 08.00 sıralarında, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, araçla geldikleri parkta Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine şüpheliler, ipi olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit edip, çalışma başlattı. Ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİK: BU SAYGISIZLIK KABUL EDİLEMEZ Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele yolunda ilk adımı attığı şehrimizin simgesi haline gelmiş olan Atatürk Anıtı'na (Onur Anıtı) yapılan bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz" denildi.

Atatürk Anıtı'na halat bağlayan 2 şüpheliye gözaltı
Atatürk Anıtı'na halat bağlayan 2 şüpheliye gözaltı
Atatürk Anıtı'na halat bağlayan 2 şüpheliye gözaltı
Atatürk Anıtı'na halat bağlayan 2 şüpheliye gözaltı
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Mustafa Kemal Atatürk, İlkadım, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atatürk Anıtı'na halat bağlayan 2 şüpheliye gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk Anıtı'na halat bağlayan 2 şüpheliye gözaltı - Son Dakika
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