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Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler, bir gün önce keşif yapmış (2) - Son Dakika

Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler, bir gün önce keşif yapmış (2)

05.02.2022 21:35
Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler, bir gün önce keşif yapmış (2)

ATATÜRK POSTERİ İLE YÜRÜYÜŞSamsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik düzenlenen saldırının ardından başlayan nöbet sürüyor.

ATATÜRK POSTERİ İLE YÜRÜYÜŞ

Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik düzenlenen saldırının ardından başlayan nöbet sürüyor. CHP Gençlik Kolları üyeleri, dev Atatürk posteri ile yürüyüş düzenledi. Etkinliğe Trabzon ve Giresun'dan gelen üyeler de destek verdi. Sloganlarla, şarkılarla toplanan kalabalık anıta yürüdü. Burada toplanan kalabalık adına açıklama yapan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kemal Özgür Kahraman, "CHP gençlik örgütleri olarak, Samsun halkının onurlu duruşunun, iradesinin yanında dayanışmaya geldik. Samsun halkının yurtseverliğine, Atatürk'e olan sevgisine sevgi katmaya geldik. Bu tür anıtlara daha önce de saldırılar oldu. Yakılmak yıkılmak istendi. Ama bu milletin gönlünden Mustafa Kemal Atatürk sevgisini koparmayı başaramadılar. Bu milleti Atatürk'ün yolundan alıkoymayı başaramadılar. Yıkılmak istenen anıt, şanıyla şerefiyle buradadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik örgütleri de gericiliğin karşısında dimdik ayaktadır" diye konuştu.


Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler, bir gün önce keşif yapmış (2)
Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler, bir gün önce keşif yapmış (2)
Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler, bir gün önce keşif yapmış (2)
Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler, bir gün önce keşif yapmış (2)
Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler, bir gün önce keşif yapmış (2)
Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler, bir gün önce keşif yapmış (2)
Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler, bir gün önce keşif yapmış (2)
Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler, bir gün önce keşif yapmış (2)
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Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler, bir gün önce keşif yapmış (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler, bir gün önce keşif yapmış (2) - Son Dakika
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