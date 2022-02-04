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ATATÜRK ANITI'NA SALDIRAN KUZENLER SABIKALI ÇIKTI - Son Dakika

ATATÜRK ANITI'NA SALDIRAN KUZENLER SABIKALI ÇIKTI

04.02.2022 11:21

SAMSUN'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalışan B.F. ve kuzeni C.F., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

SAMSUN'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalışan B.F. ve kuzeni C.F., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 6 farklı suçtan çok sayıda kaydı bulunan kuzenler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. 2 kişi ciple geldikleri parkta Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, kuzenler B.F. ile C.F.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan araştırmada kuzenlerin, 6 farklı suçtan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi.

Emniyetteki sorgularının ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

ATATÜRK ANITI'NA SALDIRAN KUZENLER SABIKALI ÇIKTI
ATATÜRK ANITI'NA SALDIRAN KUZENLER SABIKALI ÇIKTI
ATATÜRK ANITI'NA SALDIRAN KUZENLER SABIKALI ÇIKTI

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Mustafa Kemal Atatürk, İlkadım, Hakaret, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATATÜRK ANITI'NA SALDIRAN KUZENLER SABIKALI ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATATÜRK ANITI'NA SALDIRAN KUZENLER SABIKALI ÇIKTI - Son Dakika
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