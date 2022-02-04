Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı (2) - Son Dakika

NÖBET SÜRÜYOR

Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik saldırının ardından başlatılan nöbet sürüyor. Nöbet tutan Yasin Sarıkaş, saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Kentimizin simgesi olan Onur Anıtı'na yapılan hain saldırı sonrası dün tepkimizi dile getirdik. Aldığımız kararla birlikte burada nöbet tutmaya karar verdik. Genç arkadaşlarımızla birlikte sabaha kadar, soğuk hava koşullarına rağmen gözümüzü kırpmadan nöbet tuttuk. Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Gerektiği takdirde bir gün değil; bir ay, bir yıl nöbet tutacağımızı belirtmek istiyorum. Umarım, böyle talihsiz olaylar bir daha yaşanmaz" diye konuştu.

'HEPİMİZ BİRER ATATÜRK'ÜZ'

Nöbet tutanlardan Bahar Uluçay ise, "Atatürk sadece bir kişi değildir, o bir fikri de temsil eder. Bu saldırı aslında onun temsil ettiği fikirlere yapılmıştır. Biz de tepkimizi ortaya koymak adına sabaha kadar burada nöbet tuttuk. Türk gençleri olarak onun savunduğu değerleri yaşatmak adına hayatımız boyunca mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepimiz birer Atatürk'üz" şeklinde konuştu.