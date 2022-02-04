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Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı (6) - Son Dakika

Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı (6)

04.02.2022 16:29
Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı (6)

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTISamsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalışan ve tutuklanan Batuhan Fidan (25) ile kuzeni Celal Rahman Fidan'ın (39) emniyette verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalışan ve tutuklanan Batuhan Fidan (25) ile kuzeni Celal Rahman Fidan'ın (39) emniyette verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Hiçbir dernek ya da örgütle bağlantısı olmadığını öne süren Celal Rahman Fidan'ın, "Bu eylemi ben kendim gerçekleştirdim. Kendi isteğimle ve irademle yaptım. Atatürk Heykeli'ni yıkmak istedim. Bunu yaptıktan sonra başka bir eylem düşüncem yoktu. Atatürk Heykeli'ni protesto ediyorum. Batuhan'ın bu eylemimden haberi yoktu. Atatürk'ü sevmediğimi ben hep söylerim. Heykellerine tahammülüm yok. Araçla anıta gittikten sonra inip ipi bağladım. Batuhan yanda beklerden, ben aracı hareket ettirdim ama ip koptu sonra olay yerinden birlikte uzaklaştık" dediği öğrenildi.

'EYLEM İÇİN TALİMAT ALMADIK'

Batuhan Fidan da ifadesinde, "Ben Atatürk'e her zaman saygı duydum. Heykeline karşı değilim. Bu eylem için bir talimat almadık. O sırada alkollüydük. Celal bana 'Gönlümü rahatlatacağım' diyerek çelik tel ve halat aldı. Anıtın yanına geldiğimde birlikte araçtan indik. Anıta çıkamayınca ben ona yardımcı oldum. Çelik ip ve halatı anıtın üzerinden geçirip aracı hareket ettirdi. İp kopunca biz de geldiğimiz gibi gittik" dedi.


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Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı (6) - Son Dakika


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