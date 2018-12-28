Son Dakika Haberleri: Atatürk Anıtı Önünde Biriken Karları Bastonuyla Temizledi

Atatürk Anıtı Önünde Biriken Karları Bastonuyla Temizledi

1 saat önce

KAYSERİ'de, bir vatandaşın, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde biriken karları bastonuyla temizlemesi görenleri duygulandırdı.

Atatürk Anıtı Önünde Biriken Karları Bastonuyla Temizledi, System.String[]
KAYSERİ'de, bir vatandaşın, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde biriken karları bastonuyla temizlemesi görenleri duygulandırdı.

Kayseri'de iki gündür etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kenti beyaza bürürken, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde bir kişinin davranışı büyük takdir topladı. Adının 'Yusuf' olduğu öğrenilen kişi, Atatürk Anıtı önünde biriken karları bastonuyla temizledi. Görenleri duygulandıran olay, cep telefonuyla görüntülendi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:36 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Güncel
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