Atatürk Anıtı Önünde Biriken Karları Bastonuyla Temizledi
1 saat önce
KAYSERİ'de, bir vatandaşın, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde biriken karları bastonuyla temizlemesi görenleri duygulandırdı.
KAYSERİ'de, bir vatandaşın, Cumhuriyet Meydanı
'nda bulunan Atatürk
Anıtı önünde biriken karları bastonuyla temizlemesi görenleri duygulandırdı. Kayseri
'de iki gündür etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kenti beyaza bürürken, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde bir kişinin davranışı büyük takdir topladı. Adının 'Yusuf' olduğu öğrenilen kişi, Atatürk Anıtı önünde biriken karları bastonuyla temizledi. Görenleri duygulandıran olay, cep telefonuyla görüntülendi.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:36 Kaynak: DHA
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