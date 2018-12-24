Atatürk Anıtı ve Evi 14 Şubat Sevgililer Gününde Açılacak
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Anıtı ve restorasyonu yapılan Atatürk Evi'in 14 Şubat Sevgililer gününde açılacağı öğrenildi.
Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde Edremit Belediyesi
tarafından yaptırılan Atatürk
Anıtı ve restorasyonu yapılan Atatürk Evi'in 14 Şubat
Sevgililer gününde açılacağı öğrenildi.
Konu hakkında bilgi veren Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka
"Edremit artık akşamları köpeklerin dolaştığı değil, yürüyüş yollarında insanların yürüyerek birbirleri ile selamlaştığı çağdaş bir kent oldu. Edremit artık sattıkları ile değil, Edremit Belediyesi alıp Edremitlilere armağan ettiği eserlerle övünmeye başladı.
14 Şubat tüm dünyada sevgililer günü olarak kutlanır, 14 Şubat'ta Edremit'te sevgilisine kavuşacak. Edremit'te Atamız, sevdamız diyerek, Atatürk'ün ilçemizde kaldığı Atatürk Köşkü'nü ve birlikte beraberce yaptığımız Atatürk anıtının açılışını yapacağız. Edremit sevgilisine, Ata'sına kavuşacak." dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:50 Kaynak: İHA
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