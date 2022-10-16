ATATÜRK ANITININ KAİDESİNE SPREY BOYA İLE AŞKINI YAZDI

BURDUR'da kimliği belirsiz bir kişi, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtının kaidesine sprey boya ile kalp işareti yaptı, bir diğeri ise adını yazdı.

Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nın kaidesine kimliği belirsiz bir kişi sprey boyayla çizdiği kalbin içine 'S/B' yazdı. Bir başka kişi de ismini yazdı. Kaideye sprey boyayla kalp işareti yapılması ve bir kişinin de ismini yazması, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler sevgimizi daha farklı yöntemlerle ifade edebiliriz. Lütfen size yakışmayan bu yöntemi tercih etmeyin. Atatürk Anıtı'mıza yapılan bu çirkin davranışın tekrarlanmaması dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

Kaideye yazılan yazı ve kalp işareti, Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi.