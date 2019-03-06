Son Dakika Haberleri: Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı'nda

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı'nda

30 dakika önce

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Mersin'de düzenlenen Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı'na katıldı.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı'nda, System.String[]
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Mersin'de düzenlenen Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı'na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde 87 üniversitenin iş birliğiyle 8 bölgesel kariyer fuarından ilki olan Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı, 5-6 Mart tarihlerinde Mersin'de düzenleniyor. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki kurumlar olan Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumları da kendilerini tanıtmak amacıyla fuarda yerini aldı.

Önümüzdeki bölgesel kariyer fuarları, 8-9 Mart'ta Erzurum'da, 11-12 Mart'ta Trabzon'da, 14 Mart'ta İzmir'de, 19 Mart'ta Diyarbakır'da, 21- 22 Mart'ta Antalya'da, 11-12 Nisan'da Gaziantep'ta ve 25-26 Nisan'da Konya'da düzenlenecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:09 Kaynak: İHA

Mersin, Mustafa Kemal Atatürk, Doğu Akdeniz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız 24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı

Lise Öğrencisi Gözde, Bitlenen Saçlarını Benzinle Yıkamak İsterken Kendini Yaktı Erdoğan "İlk Kez Açıklıyorum" Deyip Duyurdu: CHP Uzay Ajansının Kuruluşunu Anayasa Mahkemesine Götürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 13:39:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı'nda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]