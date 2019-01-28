Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 98. Sayıya Ulaştı

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ilişkin makalelerin yer verildiği Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi'nin 98. sayısı yayımlandı.

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ilişkin makalelerin yer verildiği Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi'nin 98. sayısı yayımlandı.



Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca Türkiye Tarihi, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ilişkin makalelerin yer verildiği Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi'nin 98. sayısı yayımlandı. Derginin 98. sayısında, İkinci Meşrutiyet Döneminde Muallim Örgütlenmeleri, Birinci Dünya Savaşı, Türk Deniz Havacılığı Faaliyetleri, Refah Şilebi Hadisesi, Cumhuriyet Döneminde Elektrik Üretimi ve Enerji politikaları, Abdurrahman Melek'in Yeni Mecmuadaki Yazıları, Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı, 27 Mayıs Hürriyet Bayramı, Bosna-Hersek'in Bağımsızlığını Kazanması Türkiye ve Karabağ Bölgesinin Tarihi Coğrafyası konularında özenle hazırlanmış on makaleye yer veriliyor.



Okuyucular dergiye http://www.atam.gov.tr/ ve http://dergipark.gov.tr/ üzerinden ulaşabilirler. - ANKARA

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