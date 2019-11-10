Atatürk aşığı Fransız yazar, çizgi roman ve konserlerle Kemalizm'i anlatıyor
6 saat önce
"Ben aslında hep Kemalisttim, sadece farkına varmam biraz zaman aldı" diyor Loulou Dedola. Kendini bu sözlerle tanımlayan Fransız yazar Dedola'nın hikayesini dinlemek için Lyon'un Pierre-Bénite banliyösündeki ofisindeyiz.
"Ben aslında hep Kemalisttim, sadece farkına varmam biraz zaman aldı" diyor Loulou Dedola. Kendini bu sözlerle tanımlayan Fransız yazar Dedola'nın hikayesini dinlemek için Lyon'un Pierre-Bénite banliyösündeki ofisindeyiz. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:06
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