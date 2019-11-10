Son Dakika Haberleri: Atatürk aşığı Fransız yazar, çizgi roman ve konserlerle Kemalizm'i anlatıyor
Son Dakika Dünya Atatürk aşığı Fransız yazar, çizgi roman ve konserlerle Kemalizm'i anlatıyor

Atatürk aşığı Fransız yazar, çizgi roman ve konserlerle Kemalizm'i anlatıyor

6 saat önce

"Ben aslında hep Kemalisttim, sadece farkına varmam biraz zaman aldı" diyor Loulou Dedola. Kendini bu sözlerle tanımlayan Fransız yazar Dedola'nın hikayesini dinlemek için Lyon'un Pierre-Bénite banliyösündeki ofisindeyiz.

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"Ben aslında hep Kemalisttim, sadece farkına varmam biraz zaman aldı" diyor Loulou Dedola. Kendini bu sözlerle tanımlayan Fransız yazar Dedola'nın hikayesini dinlemek için Lyon'un Pierre-Bénite banliyösündeki ofisindeyiz. View on euronews

Atatürk aşığı Fransız yazar, çizgi roman ve konserlerle Kemalizm'i anlatıyor

Lyon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:06 
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