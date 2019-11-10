Son Dakika Haberleri: Atatürk aşığı Fransız yazar, çizgi roman ve konserlerle Kemalizm'i anlatıyor
Son Dakika Dünya Atatürk aşığı Fransız yazar, çizgi roman ve konserlerle Kemalizm'i anlatıyor

Atatürk aşığı Fransız yazar, çizgi roman ve konserlerle Kemalizm'i anlatıyor

7 saat önce

"Ben aslında hep Kemalisttim, sadece farkına varmam biraz zaman aldı" diyor Loulou Dedola. Kendini bu sözlerle tanımlayan Fransız yazar Dedola'nın hikayesini dinlemek için Lyon'un Pierre-Bénite banliyösündeki ofisindeyiz.

Atatürk aşığı Fransız yazar, çizgi roman ve konserlerle Kemalizm'i anlatıyor, System.String[]

"Ben aslında hep Kemalisttim, sadece farkına varmam biraz zaman aldı" diyor Loulou Dedola. Kendini bu sözlerle tanımlayan Fransız yazar Dedola'nın hikayesini dinlemek için Lyon'un Pierre-Bénite banliyösündeki ofisindeyiz. Girişte küçük bir duvar halısı, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk portresi işlenmiş.


Ofis masasında yine üzerinde Atatürk'ün portresinin yer aldığı küçük bir bayrak ve Atatürk konulu kitaplar. Odaya girdiğimizde, yazarın yayın evinin internet sitesinde Dedola için neden "Türk aşığı, Kemalist devrimin hayranı" ifadelerini kullandığını daha iyi anlıyoruz.

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Mustafa Kemal Atatürk, Lyon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:29 
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