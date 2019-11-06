Son Dakika Haberleri: Atatürk Baraj Gölü'ndeki yeşilliğin nedeni plankton ve alg patlaması
Son Dakika Güncel Atatürk Baraj Gölü'ndeki yeşilliğin nedeni plankton ve alg patlaması

Atatürk Baraj Gölü'ndeki yeşilliğin nedeni plankton ve alg patlaması

6 saat önce

ADIYAMAN'da, Atatürk Barajı Gölü'nün rengi yeşil oldu.

Atatürk Baraj Gölü'ndeki yeşilliğin nedeni plankton ve alg patlaması, System.String[]

ADIYAMAN'da, Atatürk Barajı Gölü'nün rengi yeşil oldu. Renk değişiminin nedeni, gölden alınan numunelere yapılacak analiz sonunda ortaya çıkacak.

Atatürk Barajı Gölü'nün, Adıyaman kent merkezine yakın bölümünde, su rengi yeşile döndü. Vatandaşlar durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bildirdi.  2 kurumdan gelen görevliler, gölden numune aldı. Sudaki renk değişiminin nedeni laboratuvar analizleriyle belirlenecek.Vatandaşlar, inceleme tamamlanıncaya kadar gölden uzak durmaları yönünde uyarıldı.


Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:03 Kaynak: DHA
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