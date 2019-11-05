Son Dakika Haberleri: Atatürk Baraj Gölü'nün kıyısındaki renk değişimi için inceleme başlatıldı
Son Dakika Güncel Atatürk Baraj Gölü'nün kıyısındaki renk değişimi için inceleme başlatıldı

Atatürk Baraj Gölü'nün kıyısındaki renk değişimi için inceleme başlatıldı

7 saat önce

Atatürk Baraj Gölü'nün bazı kıyı bölgelerinde suyun rengi yeşile döndü.

Atatürk Baraj Gölü'nün kıyısındaki renk değişimi için inceleme başlatıldı, System.String[]

Atatürk Baraj Gölü'nün bazı kıyı bölgelerinde suyun rengi yeşile döndü.

Vatandaşlar, Sitilce mevkisi yakınında bulunan Atatürk Baraj Gölü'nde suyun renginin koyu yeşil olduğunu görünce durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Göl suyundan numune alan yetkililer, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Alınan numunenin Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsüne gönderildiği ve renk değişiminin nedenin laboratuvarda yapılacak analiz sonucu belirleneceği öğrenildi.

Bu arada, bölgede herhangi bir toplu balık ölümüne rastlanmadığı bildirildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:36 Kaynak: AA
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