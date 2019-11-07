Atatürk Baraj Gölü'nün kıyısındaki renk değişimi sürüyor

Atatürk Baraj Gölü'nün bazı kıyı bölgelerinde suyun renginin yeşile dönmüş hali devam ediyor.

Sitilce mevkisi yakınında bulunan Atatürk Baraj Gölü'nde suyun renginin koyu yeşil olmasının ardından alınan numuneler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı'nda analiz ediliyor.

Yapılan analizlerin sonucu beklenirken, göl kıyısının da 5 Kasım'dan bu yana aynı rengi koruduğu gözlendi.

Atatürk Baraj Gölü'nün bazı kıyı bölgelerinde suyun rengi yeşile dönmüş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan ön tespite ilişkin açıklamada, bölgede çözünmüş oksijen miktarının azalması, azot ve fosfor oranının yükselmesiyle ötrofikasyon olayının meydana geldiğinin düşünüldüğü bildirilmişti.